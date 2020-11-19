فتح شارع يخدم اكثر من 36 الف وحدة سكنية شمالي بغداد

2020/11/19 | 14:52 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت امانة بغداد، الخميس، فتح شارع 100 بمنطقة الصابيات الذي يخدم اكثر من (36000)وحدة سكنية شمالي العاصمة بغداد.

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