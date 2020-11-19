رابطة المصارف الخاصة العراقية تدعم اصلاحات البنك المركزي 

2020/11/19 | 14:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلنت رابطة المصارف الخاصة العراقية، دعمها للإصلاحات التي يقوم بها البنك المركزي العراقي الموجهة للمصارف والسياسة النقدية التي ستساهم في تطوير الاقتصاد العراقي والقطاع المصرفي، مما ينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية.

وقالت رابطة المصارف الخاصة في بيان صحفي تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "البنك المركزي العراقي يعمل حاليا إصلاحات كبيرة ومؤثرة، ستسفر عن تطوير القطاع المصرفي والاقتصاد العراقي، لا سيما في الأزمة المالية الصعبة التي يعيشها العراق حاليا نتيجة انخفاض أسعار النفط".

وأضافت الرابطة أن "البنك المركزي العراقي يتخذ سياسة حكيمة، خلال هذه المرحلة تحت أدارته الجديدة، مما يتمثل بزيادة الثقة بين القطاع المصرفي والمواطنين، وزيادة الائتمان النقدي والتعهدي من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة بالإضافة إلى التجربة الناجحة التي قام بها المركزي في اطلاق منصة خاصة بخطابات الضمان".

ونوهت الرابطة إلى انها "تثمن الخطوات الكبيرة التي يتخذها البنك المركزي في زيادة الشمول المالي ودعم المصارف في عملها لتنويع الخدمات المصرفية، بالاضافة الى التعاون الدولي بين البنك المركزي ونظرائه من البنوك المركزي العالمية والذي يؤدي الى تطوير العلاقات بين المصارف العراقية والاجنبية، وان هذه السياسات والاجراءات ستؤدي الى زيادة الخدمات المصرفية المقدمة من المصارف إلى ما يتطلع اليه المواطن العراقي".

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