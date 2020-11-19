2020/11/19 | 14:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

عد حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب اليوم الخميس ، ان” رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين او الاعتراض عليها او إعادتهـا إلى مجلس النواب”.

واضاف الكعبي ان” مصادقة رئيس الجمهورية عليها تعد اجراء بروتوكولي ليس إلا ، لان جميع القوانين المصوت عليها داخل مجلس النواب تعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تأريخ تسليمها لرئيس الجمهورية .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكعبي : رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين او الاعتراض عليها ومصادقته اجراء بروتوكولي ليس إلا) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكعبي : رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين او الاعتراض عليها ومصادقته اجراء بروتوكولي ليس إلا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).