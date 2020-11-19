الصحة الإيرانية: 476 حالة وفاة بسبب كورونا وأكثر من 13 ألف إصابة خلال يوم واحد

2020/11/19 | 14:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سیما سادات لاري، اليوم الخميس (19 تشرين الثاني 2020)، تسجيل 13223 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و476 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





وقالت لاري في الموقف الوبائي الإيراني اليومي، إنه "تم رصد 13223 إصابة جديدة بفيروس كورونا في غضون الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع مجمل الاصابات الى 815117 شخصا".





واضافت، انه "تم تسجيل 476 حالة وفاة في عموم مناطق البلاد، ليرتفع مجمل أعداد الوفيات الى 43417 شخصا".

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