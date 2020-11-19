الكعبي : رئيس الجمهورية لايملك صلاحية نقض القوانين او اعادتها لمجلس النواب

2020/11/19 | 14:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي :" ان رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين او الاعتراض عليها او اعادتهـا إلى مجلس النواب ".واوضح ، حسب بيان لمكتبه :" ان مصادقة رئيس الجمهورية اجراء بروتوكولي ليس الا ، لان جميع القوانين المصوت عليها داخل مجلس النواب تعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تأريخ تسليمها لرئيس الجمهورية "./انتهى3

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