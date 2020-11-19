اللجنة الفنية في التطبيعية تشاركُ في ورشة عمل للاتحادين الدولي والآسيوي لكرة القدم

2020/11/19 | 14:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا، اقام الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالتنسيق مع الاتحاد الآسيوي، ورشة عمل عبر المنصة الالكترونية بشأن منهج "النمو بمهنية" ( Growing Professionally ).وشاركَ في الورشة ممثلون عن الهيئة التطبيعية باتحاد الكرة ، هم مدير الدائرة الفنية قاسم لزام، ومدير قسم التعليم وتطوير المدربين، وسام نجيب صليوه.



وتهدف الورشة للارتقاء بالجانب الفني من مستوى الهواة الى المحترفين، وكذلك العمل على تنمية قدرات المدربين والاعتناء بالموهوبين، اضافة الى تحديد سبل النهوض بواجبات المدراء الفنيين في الاتحادات القارية من خلال عدة جوانب./ انتهى

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