صحة الاقليم تتسلم شحنة معدات حماية شخصية من صندوق أممي

2020/11/19 | 14:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلمت وزارة الصحة في اقليم كوردستان الشحنة الرابعة من معدات الحماية الشخصية والمقدمة من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وقالت بعصة الأمم المتحدة في العراق "يونامي" في بيان تسلم PUKmedia نسخة منه، يوم الخميس: انه في ظل الأزمات الصحية، تواجه النساء العديد من المخاطر، ومع ذلك فهي غالبًا ما تكون غائبة في تصميم الاستجابات الوبائية.



وهذا ما أظهرته جائحة كوفيد-19 حتى الآن.



ومع استمرار وجود أعداد مرتفعة من الحالات، فإن النظام الصحي في إقليم كوردستان العراق مثقل بالأعباء ويتم استنفاد موارده بسرعة.

واضاف البيان ان صندوق الأمم المتحدة للسكان يعمل مع حكومة إقليم كوردستان لتعزيز قدرة أنظمتها الصحية، عن طريق شراء وتسليم لإمدادات الصحية الأساسية، لضمان وصول النساء والفتيات إلى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية والعنف القائم على النوع الاجتماعي، ولتعزيز التواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية.

واشارت الى انه ولذلك، قام صندوق الأمم المتحدة للسكان في 18 نوفمبر بتسليم الشحنة الرابعة من معدات الحماية الشخصية إلى وزير الصحة د.



سمان برزنجي وعضو لجنة الصحة في برلمان كوردستان، النائب زانا ملا خالد، حيث تم حتى الان تسليم معدات الوقاية الشخصية الى الوزارة بقيمة 226007 (مئتان وستة وعشرون ألف) دولار أمريكي وذلك بدعم من الحكومة السويدية.



وتشمل معدات الوقاية الشخصية هذه على المعاطف، والعباءات طويلة الأكمام، وواقيات الوجه، ونظارات العين، والمآزر، وأغطية الرأس، وأغطية الأحذية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.

ولفت البيان الى انه سبق تسليم الشحنة اجتماع بين وفد صندوق الأمم المتحدة للسكان والوزير برزنجي وخالد حيث ركزت النقشات على تعزيز قدرات موظفي وزارة الصحة في مستشفيات الولادة الحكومية والمشاريع المستقبلية المحتملة بين الوزارة وصندوق الأمم المتحدة للسكان في ما يتعلق بخدمات الأمومة في إقليم كوردستان العراق.

وأعرب الوزير خلال الاجتماع، حسب بيان يونامي، عن تقديره للدعم الذي يقدمه صندوق الأمم المتحدة للسكان لوزارة الصحة، خاصة خلال جائحة كوفيد -19، وأكد أهمية الدور الذي لعبه الصندوق خلال الأزمات الإنسانية في السنوات القليلة الماضية.

من جانبه، أكد عبد المغني أن صندوق الأمم المتحدة للسكان فخور بأن يعتبر نفسه شريكًا مع حكومة إقليم كوردستان في مكافحة كوفيد -19 ومع العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية الذين يكرسون جهودهم لإنقاذ الأرواح.



واختتم قائلاً: "سيواصل صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعوة لدى السلطات الوطنية والمحلية لضمان إعطاء الأولوية للاستجابة لاحتياجات المرأة، بما في ذلك العاملات في مجال الصحة".

PUKmedia عن اعلام يونامي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحة الاقليم تتسلم شحنة معدات حماية شخصية من صندوق أممي) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحة الاقليم تتسلم شحنة معدات حماية شخصية من صندوق أممي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).