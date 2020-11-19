الثورة وكلماتها - ساطع هاشم

2020/11/19 | 15:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ساطع_هاشم الشعلة التي أضاءها شباب تشرين مازالت هناك، لكنها معرضة الان للانطفاء والتنكيل والبيع والشراء ورشوة الشبية، على يد القتلة الاوباش الإيرانيون وحرسهم الفاشي، والخونة العراقيون والمرتزقة الإسلاميون وميليشياتهم وعموم رجال الدينلقد قام العراقيون بعدة انتفاضات وثورات على مدى تاريخهم الحديث في سبيل بناء دولة موحدة متحضرة تنسجم مع التطور العالمي العصري، لكن الطغاة استطاعوا تدميرها وتحطيمها لانهم اس ......





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