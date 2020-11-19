2020/11/19 | 15:06 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قدمت وزارة المالية العراقية، اليوم الخميس، نظام أتمتة الجمارك بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير UNCTAD؛ التزاماً بالبرنامج الحكومي في إصلاح الاقتصاد وتنويع إيرادات خزينة الدولة؛ لما يمر به البلد من أزمة مالية وتنفيذاً لورقة …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية العراقية تقدم نظام أتمتة الجمارك تنفيذاً لورقة الإصلاح وتنويع الإيرادات) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية العراقية تقدم نظام أتمتة الجمارك تنفيذاً لورقة الإصلاح وتنويع الإيرادات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).