ديالى تتسلّح بـ

2020/11/19 | 15:17 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} استعدت الدوائر الخدمية في محافظة ديالى لموجة الأمطار الغزيرة المتوقعة بداية الاسبوع المقبل، حسب تقديرات دائرة الأنواء الجوية في البلاد.

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