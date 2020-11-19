ازداد بعد تفشي الجائحة.. تقرير يرصد العنف الأسري في العراق

2020/11/19 | 15:17 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



سلّط تقرير صحفي، الضوء على العنف الأسري الذي تشهده العائلة العراقية، وصورة العنف التي جسدتها العديد م...

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