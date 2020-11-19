دراسة جديدة : اكثر من نصف سكان لندن يفكرون في مغادرتها بسبب وباء كورونا

2020/11/19 | 15:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …

اكدت دراسة بحثية جديدة اجرتها شركة آرب الهندسية لاكثر من 5000 مقيم في مختلف العواصم الاوربية لندن وباريس ومدريد وبرلين وميلانو أن نصف الذين تم استجوابهم في العاصمة البريطانية يفكرون في مغادرتها خوفاء من وباء فايروس كورونا .

ونقلت صحيفة الاندبندنت البريطانية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ عن الدراسة قولها ان ان عددا كبيرا ممن يسكنون العاصمة البريطانية اشتكوا من ان وسائل الراحة تبعد كثيرا عن منازلهم ، حيث استندت الدراسة على مفهوم ان سكان المدينة يتمتعون بنوعية حياة أفضل عندما تكون المرافق الأساسية على بعد 15 دقيقة سيرًا على الأقدام أو ركوب الدراجات من المنزل”.

واضاف أن ” سكان لندن أبعد ما يكون عن هذا المثل الأعلى ، حيث إنهم يعيشون في المتوسط على مسافة 23 دقيقة سيرًا على الأقدام أو بالدراجة بعيدًا عن الخدمات الأساسية ، مثل الحدائق ومحلات البقالة والمدارس والمرافق الطبية ومراكز الترفيه والصالات الرياضية والمقاهي”.

وتابع أن ” ثلاثة من كل خمس اشخاص من سكان لندن فكروا في مغادرة العاصمة البريطانية بسبب وباء كورونا فيما بلغت النسبة في باريس 41 بالمائة وميلانو 39 بالمائة ومدريد 37 بالمائة وبرلين 30 بالمائة “.

واوضح التقرير الى أن ” حوالي خمس سكان مدينة لندن غادروا العاصمة مؤخرا بشكل مؤقت خلال الوباء للعيش في مكان أقل كثافة سكانية ، أكثر من المدن الأخرى بحسب الدراسة “.

واشار التقرير الى ان ” سكان المدن الأوروبية شهدوا عمومًا بعض التحسينات في الحياة خلال الوباء ، بما في ذلك تقليل حركة المرور وتقليل تلوث الهواء بالإضافة إلى قضاء المزيد من الوقت مع أطفالهم وعوائلهم “.



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