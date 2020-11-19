2020/11/19 | 15:23 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / خاص…

طالب النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي المحمداوي، الخميس، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتنحي عن منصبه.

وقال عليوي لـ /المعلومة/ إن “موضوع جمع التواقيع النيابية مستمر لاستضافة رئيس الحكومة داخل قبة البرلمان لامور عدة”، مضيفا أن “الوضع الاقتصادي وتأخر رواتب الموظفين والنفط العراقي وكذلك عدم السيطرة على المنافذ الحدودية والجمارك ستكون أبرز الملفات”.

وأشار إلى أن “الكاظمي ليس لديه جدية في التعاطي ملف انسحاب القوات الامريكية من العراق لأنه شخصية غير كفوءة وغير قادرة على إدارة العراق خلال الفترة الراهنة”، داعيا إياه الى “التنحي عن منصب رئاسة الوزراء للمجيئ بشخصية قوية أكثر قدرة على إدارة البلاد وانتشاله من ازماته”، انتهى 25 ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب بالفتح يطالب الكاظمي بالتنحي عن رئاسة الوزراء ) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب بالفتح يطالب الكاظمي بالتنحي عن رئاسة الوزراء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).