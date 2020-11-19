مقتل ارهابي واصابة آخرين بكمين شمال المقدادية

2020/11/19 | 15:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الخميس، مقتل ارهابي في داعش وإصابة آخرين بكمين نصب لهم في الطريق الرابط بين نوفل والصدور شمال المقدادية يوم أمس في ديالى.

وذكر بيان لإعلام الهيئة، ان، "قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، تمكنت يوم أمس الأربعاء، من قتل إرهابي من عناصر داعش واصابة اخرين بالكمين الذي نصبته لهم في الطريق الرابط بين نوفل والصدور شمال قضاء المقدادية يوم أمس".

وقال قائد عمليات قاطع ديالى للحشد طالب الموسوي، ان "الكمين الذي نصبناه للدواعش في الطريق الرابط بين نوفل والصدور في محافظة ديالى يوم أمس، اسفر عن مقتل الداعشي نصير عدنان طالب الكمعي وجرح اخرين".

وأوضح ان هذه "العملية تأتي تثمينا للشهداء وخصوصاً شهداء الخيلانية".

وكان 5 اشخاص من قبيلة بني كعب بينهم شيخ استشهدوا واصيب 2 في اعتداء ارهابي في منطقة الخيلانية قرب قضاء المقدادية قبل اكثر من اسبوعين.

PUKmedia اعلام هيئة الحشد الشعبي

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