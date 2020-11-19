تسجيل 530 اصابة جديدة بكورونا في الاقليم

2020/11/19 | 15:30 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن تسجيل 530 اصابة جديدة بكوفيد 19 خلال الـ 24 ساعة الفائتة.

وذكرت الوزارة خلال البيان المرقم 267 وتلقى PUKmedia نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا كالاتي:

1.



الفحوصات: (5310 فحصا جديدا)

• (2111) اربيل

• (782) السليمانية

• (2203) دهوك

• (40) حلبجة

• (124) كرميان

• (50) رابرين

2.



الاصابات: (530 اصابة جديدة)

• (154) اربيل

• (127) السليمانية

• (183) دهوك

• (20) حلبجة

• (39) كرميان

• (7) رابرين

3.



الشفاء: (329 حالة شفاء جديدة)

• (121) اربيل

• (24) السليمانية

• (140) دهوك

• (13) حلبجة

• (31) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (21 حالة وفاة جديدة)

• (3) اربيل

• (6) السليمانية

• (5) دهوك

• (4) حلبجة

• (1) كرميان

• (2) رابرين

احصائية عام:

* الحجر الصحي 21871 (21871 مغادرة)

* الفحوصات 761455 (271179 اربيل ، 172755 السليمانية، 310951 دهوك، 6570 حلبجة).

* الاصابات 92010 (33485 اربيل ، 26660 السليمانية، 28937 دهوك، 2928 حلبجة).

* الشفاء 56647 (20024 اربيل ، 18853 السليمانية، 15086 دهوك، 2684 حلبجة).

* تحت العناية الصحية 32429 (12655 اربيل ، 6392 السليمانية، 13261 دهوك، 121 حلبجة).

* الوفيات 2934 (806 اربيل ، 1415 السليمانية، 590 دهوك، 123 حلبجة).

PUKmedia خاص‌

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