الصحة العراقية: 2374 إصابة جديدة بفيروس كورونا..و2314 حالة شفاء

2020/11/19 | 15:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، عن تسجيل 2374 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي للموقف الوبائي لجائحة كورونا المستجد في العراق، إن إجمالي عدد الإصابات بالبلاد وصلت إلى 529226 إصابة.وأضافت …

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