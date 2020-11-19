2020/11/19 | 15:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

تدرس شركة فولكاس فاجن الانفصال عن العلامة التجارية الإيطالية “لامبورجيني” المتخصصة في صناعة السيارات فائقة السرعة.وقال المسؤلون التنفيذيون في مجموعة فولكس فاجن إن الانفصال سيشمل شركة تصنيع الدراجات النارية دوكاتي وإيتالديزاين جيجارو، وهي شركة استشارية للتصميم والهندسة.قال الرئيس التنفيذي لشركة فولكس فاجن، هربرت ديس، خلال مؤتمر عبر الهاتف الاثنين الماضي، إن الشركة تعمل على إعادة هيكلة العلامات التجارية الإيطالية الثلاثة بهدف تشكيلها كشركة منفصلة.ويأتي ذلك على غرار ما قامت به شركة فيات كرايسلر للسيارات، التي انفصلت عن فيراري في العام 2016 لتصبح شركة منفصلة مع قائمة أسهمها الخاصة.وتشير تقارير إلى أن فولكس فاجن تفكر في بيع علامة بوغاتي التجارية، إلّا أن فولكس فاجن وبوغاتي لم تؤكدا هذا الأمر حتى الآن.وتمتلك لامبورجيني شركة أودي التابعة لمجموعة فولكس فاجن للسيارات الفاخرة، في حين تمتلك لامبورغيني بدورها كلاً من دوكاتي وإيتالديزاين.وتضاعفت مبيعات لامبورجيني العالمية بفضل طرح سيارة الدفع الرباعي أوروس كروس أوفر، وباعت الشركة 8300 سيارة العام الماضي، وفقاً للتقرير السنوي لمجموعة فولكس فاجن.

وتشترك أوروس في الكثير من هندستها مع طرز مجموعة فولكس فاجن الأخرى، بما في ذلك سيارتي أودي Q8 وبينتلي بنتياغا، أما دوكاتي، فتشتهر بالدراجات النارية عالية الأداء، مثل بانيجال بـ4 أسطوانات وبقوة 214 حصاناً، وتبيع حوالي 50 ألف دراجة في السنة في جميع أنحاء العالم.

شارك هذا الموضوع:

مشاركة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (على طريقة فيات وفيراري.. فولكس فاجن تدرس الانفصال عن لامبورجيني ودوكاتي) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (على طريقة فيات وفيراري.. فولكس فاجن تدرس الانفصال عن لامبورجيني ودوكاتي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).