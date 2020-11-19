ألمانيا تحذر تركيا: وقف الاستفزازات أو العقوبات

2020/11/19 | 15:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الخميس إن على تركيا وقف الاستفزازات في منطقة شرق البحر المتوسط إذا كانت ترغب في تجنب التطرق مجدداً إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي في قمة ديسمبر(كانون الأول) المقبل.

وقبل اجتماع مع نظرائه من دول الاتحاد الأوروبي، قال ماس: “الأمر بيد تركيا في القرار الذي سيُتخذ في قمة الاتحاد الأوروبي في ديسمبر”.

وأضاف “إذا لم نر أي إشارات إيجابية من تركيا بحلول ديسمبر (كانون الأول)، ولم يكن هناك سوى المزيد من الخطوات الاستفزازية مثل زيارة أردوغان إلى شمال قبرص، فسيكون أمامنا نقاش صعب”.

وأكد أن فرض عقوبات على تركيا سيطرح يومها مجدداً.

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