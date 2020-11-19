الكعبي: مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين اجراء بروتوكولي

2020/11/19 | 15:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي ان مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين اجراء بروتوكولي.

وقال الكعبي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)،إن " رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين اوالاعتراض عليها او إعادتهـا إلى مجلس النواب حسب الدستور".

واضاف أن " مصادقته عليها تعد اجراءً بروتوكولياً ليس إلا ، لان جميع القوانين المصوت عليها داخل مجلس النواب تعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تأريخ تسليمها لرئيس الجمهورية".

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