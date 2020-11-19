ماذا حدث في العراق منذ إصابة الطالب الإيراني حتى ’القفزة المرعبة’؟!

2020/11/19 | 15:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناس - بغداد

أصدرت منظمة الصحة العالمية في العراق، التقرير المرحلي الأول أزمة الجائحة في البلاد.



ولخص التقرير، ماتم تحقيقه من انجازات لمواجهة مرض كوفيد١٩ في البلاد خلال الفترة من شباط وحتى تموز 2020، فضلاً عن رؤيتها في الاجراءات الواجب اتخاذها للتصدي لانتشار مرض كوفيد19 والعمل على التقليل من اعداد الاصابات.

وفيما يلي نص التقرير الذي أعده المكتب القطري للمنظمة في العراق وحصل "ناس"، (19 تشرين الثاني 2020)، على نسخة منه.

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