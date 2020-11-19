2020/11/19 | 15:44 - المصدر: سفن سكاي

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(( نص بيان المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان حسن الكعبي))

السيد رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية نقض القوانين او الاعتراض عليها او إعادتهـا إلى مجلس النواب ..



وتعد مصادقته عليها اجراء بروتوكولي ليس إلا ، لان جميع القوانين المصوت عليها داخل مجلس النواب تعد مصادقا عليها بعد مضي 15 يوما من تأريخ تسليمها الى رئيس الجمهورية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكعبي : لا يحق لرئيس الجمهورية الاعتراض على القوانين المصوت عليها او إعادتها إلى البرلمان 7 SKY TV.

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