أستراليا.. القبض على ثلاثة متهمين يعيد فتح قضية فساد كبرى في العراق

2020/11/19 | 15:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ألقت الشرطة الاسترالية القبض على رجل من مدينة بريستون ورجلين آخرين مطلوبان في قضية فساد دولية بقيمة مليار دولار تشمل مسؤولين عراقيين بين عامي ٢٠١٠ و٢٠١١ حينما كان عبد الكريم لعيبي وزيرا للنفط.

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