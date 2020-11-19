رئيس إقليم كوردستان يهنئ باختيار بابا شيخ جديد للإيزيديين

2020/11/19 | 15:48 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الخميس ،بانتخاب الشيخ إلياس علي بابا شيخ جديداً للإيزيديين.

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