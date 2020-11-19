2020/11/19 | 15:48 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي الفنان المصري فايق عزب، الخميس، 19

تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد صراعٍ مع

المرض، عن عمرٍ يناهز الـ 77، وتم تشييعه

إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه بمدينة

الإسماعيلية، بعد ظهر اليوم، وفقاً لما

أعلن نجله

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وفاة الفنان المصري فايق عزب عن 77 عاما) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وفاة الفنان المصري فايق عزب عن 77 عاما) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).