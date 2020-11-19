وزيرة الهجرة تبحث مع وزير الدفاع آلية تأمين عودة النازحين

2020/11/19 | 16:01 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اليوم الخميس بوزير الدفاع الفريق الركن جمعة عناد سعدون.وجرى خلال اللقاء مناقشة تأمين عودة العوائل النازحة الى مناطقهم الاصلية وكيفية مساعدتهم في ايصالهم الى ديارهم .

وأشادت الوزيرة في مستهل حديثها بدور وجهود القوات الامنية في الدفاع عن العراق ودحر الارهاب وارجاع الاراضي المغتصبة من قبضة عصابات داعش التكفيرية الى اصحابها من المظلومين والمضطهدين ، مثمنة في الوقت نفسه دور الجيش العراقي وآلياته في نقل العوائل الراغبة بالعودة الى مناطق سكناها اضافة الى مساعدته للنازحين في نقل أثاثهم .

من جانبه ابدى وزير الدفاع دعمه الكامل لوزارة الهجرة في تأمين عودة النازحين ومساعدتهم قدر المستطاع ، متمنيا تحقيق عودة آخر عائلة نازحة في العام الحالي وغلق جميع مخيمات النازحين في البلاد .

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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