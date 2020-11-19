صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ “307” المسجلة اليوم

2020/11/19 | 16:05 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 307 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 161 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 307 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

161 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الاستقلال 17 حالة

قطاع الاعظمية 15 حالة

قطاع الرصافة 17 حالة

قطاع البلديات الاول 31 حالة

قطاع الشعب 26 حالة

قطاع النهروان حالة واحدة

قطاع المدائن حالتين

قطاع بغداد الجديدة 15 حالة

قطاع البلديات الثاني 29 حالة

قطاع الصدر 8 حالات

– 146 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 49 حالة ضمن محلات

الكرخ 6 حالات ضمن مناطق حي الاعلام، حي الجامعة، السيدية، حي السلام، حي العدل

حي تونس حالتين محلة 330

سبع ابكار حالة واحدة

صدر القناة حالة واحدة محلة 342

الشعب 9 حالات محلة 357، 359، 314، حي سومر، البنوك، الصحة

الكرادة 6 حالات محلة 901، 903، 904

الامين 7 حالات محلة 735، 737، شارع الارامل، منطقة الـ50 دار

المشتل 3 حالات محلة 751

بغداد الجديدة 9 حالات محلة 735

الزعفرانية 6 حالات محلة 977، شارع المعهد

المعامل حالتين

الحسينية 3 حالات محلة 210، 211

العبيدي حالتين محلة 762

زيونة 7 حالات محلة 714، 716، 719

البلديات 8 حالات محلة 742، 738، 732

سبع قصور حالة واحدة

شارع فلسطين 8 حالات محلة 505، 555، 503

شارع السعدون حالتين محلة 103

الاعظمية 9 حالات محلة 316، 308

القاهرة 4 حالات محلة 307، 311

شارع المغرب حالة واحدة محلة 304

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 68850 توفي منهم 1384 فيما اكتسب الشفاء 62810 ومتبقي قيد العلاج 4656”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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