صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ “307” المسجلة اليوم

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 307 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 161 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 307 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.
161 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع الاستقلال 17 حالة
قطاع الاعظمية 15 حالة
قطاع الرصافة 17 حالة
قطاع البلديات الاول 31 حالة
قطاع الشعب 26 حالة
قطاع النهروان حالة واحدة
قطاع المدائن حالتين
قطاع بغداد الجديدة 15 حالة
قطاع البلديات الثاني 29 حالة
قطاع الصدر 8 حالات
– 146 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 49 حالة ضمن محلات
الكرخ 6 حالات ضمن مناطق حي الاعلام، حي الجامعة، السيدية، حي السلام، حي العدل
حي تونس حالتين محلة 330
سبع ابكار حالة واحدة
صدر القناة حالة واحدة محلة 342
الشعب 9 حالات محلة 357، 359، 314، حي سومر، البنوك، الصحة
الكرادة 6 حالات محلة 901، 903، 904
الامين 7 حالات محلة 735، 737، شارع الارامل، منطقة الـ50 دار
المشتل 3 حالات محلة 751
بغداد الجديدة 9 حالات محلة 735
الزعفرانية 6 حالات محلة 977، شارع المعهد
المعامل حالتين
الحسينية 3 حالات محلة 210، 211
العبيدي حالتين محلة 762
زيونة 7 حالات محلة 714، 716، 719
البلديات 8 حالات محلة 742، 738، 732
سبع قصور حالة واحدة
شارع فلسطين 8 حالات محلة 505، 555، 503
شارع السعدون حالتين محلة 103
الاعظمية 9 حالات محلة 316، 308
القاهرة 4 حالات محلة 307، 311
شارع المغرب حالة واحدة محلة 304
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 68850 توفي منهم 1384 فيما اكتسب الشفاء 62810 ومتبقي قيد العلاج 4656”.
ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.
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