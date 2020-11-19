نهاية التاريخ وما بعد الديمقراطية - ياسين الحاج صالح

2020/11/19 | 16:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ياسين_الحاج_صالح في عام 1992، وكان الاتحاد السوفييتي انهار لتوه، رأى فرانسيس فوكوياما، وهو فيلسوف ومنظر سياسي أميركي، أن كل ما يمكن أن يقع من نزاعات قادمة يجد حله ضمن النموذج الديمقراطي الليبرالي السائد في المعسكر المنتصر، وأنه ليس هناك ما بعد لهذا النموذج.



لقد انتهى التاريخ.



لم يكد يعتنق أحد هذه الدعوى التي بدت انعكاساً لمزاج التيه والطرب الذي أعقب انتهاء الحرب الباردة بانتصار التحالف الرأسمالي الغربي.



فوكوياما ن ......





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