مدرب السماوة يستقيل من منصبه

2020/11/19 | 16:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد..

اعلن مدرب فريق كرة القدم بنادي السماوة، غالب عبد الحسين، اعتذاره عن استكمال مسيرته وقرر الاستقالة من منصبه.

وقال عبد الحسين لـ /المعلومة/ إنه “ابلغت الهيئة الادارية لنادي السماوة بقرار استقالتي بشكل رسمي وعدم اكمال مشواري مع الفريق”.

واوضح ان “اسباب الاستقالة خاصة واحتفظ بها لنفسي، اتمنى الموفقية لنادي السماوة في الدوري الممتاز الموسم الحالي وتحقيق اهدافه المرجوة”.

يذكر ان السماوة انسحب من الدور الـ32 من بطولة كأس العراق.



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