القوات الامريكية تحفر خنادق داخل قاعدة عين الاسد الجوية

2020/11/19 | 16:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ الانبار..

أفاد مصدر في قيادة حشد الانبار، الخميس، بأن القوات الامريكية اجرت عمليات تعزيز لمواقعها داخل قاعدة عين الاسد الجوية.

وقال المصدر في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان “القوات الامريكية قامت بحفر خنادق داخل مبنى قاعدة عين الأسد فضلا عن وضع كتل كونكريتية حول مواقعها مع تشديد اجراءات الحماية حولها”.

وأضاف، أن “القوات المتواجدة داخل القاعدة الجوية تمتلك طائرات حربية متطورة فضلا عن اسلحة خفيفة وثقيلة ومتوسطة”، مؤكدا ان “اجراء هذه التعزيزات غير المسبوقة لا توحي وجود نية للقوات الامريكية الانسحاب من القاعدة”.



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