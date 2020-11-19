"أخبار جيدة".. إعلان نتائج اختبارات لقاح أكسفورد

2020/11/19 | 16:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحدث اللقاح التجريبي آثارا جانبية أقل لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 56 عاما وأكثر مقارنة مع الشباب - وهي نتيجة مهمة بالنظر إلى أن كوفيد-19 يسبب بشكل غير متناسب أعراضاً شديدة بين كبار السن.

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