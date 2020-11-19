2020/11/19 | 16:15 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مراسلنا/ مرتضى ناصر /طهران

شدد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف على عدم العودة للاتفاق النووي ما لم تلتزم الادارة الاميركية بتعهداتها تجاه ايران وعدم نقضها مرة اخرى.

واكد ظريف في تغريدة له على تويتر اليوم أنه اذا ارادت أميركا العودة الى الاتفاق النووي فإن طهران مستعدة للتفاوض معها على شروط،

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ظريف: لا عودة للاتفاق النووي ما لم تلتزم اميركا بالتزاماتها 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف: لا عودة للاتفاق النووي ما لم تلتزم اميركا بالتزاماتها) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف: لا عودة للاتفاق النووي ما لم تلتزم اميركا بالتزاماتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).