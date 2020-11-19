سفير الهند يزور كربلاء ويلتقي بمحافظها

2020/11/19 | 16:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم

الخطابي مع السفير الهندي في العراق سبل

التعاون بين الجانبين.

وقال الخطابي في بيان صحفي حصلت وكالة

نون الخبرية عليه ان لكربلاء بعدا

انسانيا ودينيا واجتماعيا في الع

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