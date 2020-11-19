السعودية ستستثمر 20 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي خلال 10 سنوات

2020/11/19 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرياض-(أ ف ب) – أعلنت السعودية الخميس أنّها تنوي استثمار 20 مليار دولار على مدى السنوات العشر المقبلة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بينما تسعى لتنويع اقتصادها المرتهن للنفط مع تراجع أسعار الخام.وكانت المملكة صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، أطلقت الشهر الماضي استراتيجية للذكاء الاصطناعي بهدف جذب الاستثمارات إلى خطة التنويع الاقتصادي بقيادة […]

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