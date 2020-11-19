هل سيكون بايدن رئيسًا لولاية واحدة؟ وما معنى المرشح الانتقالي؟

2020/11/19 | 16:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن,-(أ ف ب) – يحتفل جو بايدن، وهو أكبر الرؤساء الأميركيين المنتخبين سناً على الإطلاق، بعيد ميلاده الثامن والسبعين يوم الجمعة.وفي حال قرر أن يترشح وأعيد انتخابه في العام 2024، فسيبلغ 86 عامًا في نهاية الولاية الثانية في العام 2029.وقبل شهرين من تسلمه مفاتيح المكتب البيضوي، بدأت تُطرح تساؤلات في واشنطن: هل […]

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