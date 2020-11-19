بأمر من الكاظمي.. 'حملة كبرى' في بغداد بالتعاون مع الحشد الشعبي

2020/11/19 | 16:28 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت أمانة بغداد، الخميس، اطلاق (الحملة الخدمية الكبرى) بالتعاون مع الحشد الشعبي للعمل كمجموعات تضاهي الفرق القتالية استعدادا لموسم الأمطار.

وقالت الأمانة في بيان تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (19 تشرين الثاني 2020)، إنه "تنفيذا لأوامر رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي فإن أمانة بغداد تستنفر جهودها استعدادا لموسم الأمطار"، مشيرا إلى أنها "أطلقت حملة وسمتها بـ(الحملة الخدمية الكبرى)".

وأضاف البيان، أن "أمين بغداد علاء معن، أشرف ميدانيا على الحملة التي انطلقت بالتعاون مع منتسبين في الحشد الشعبي"، موضحا أن "الحملة شارك بها 1500 من أبطال الجهد الهندسي في الحشد الشعبي مساندين لجهد أمانة بغداد، التي انطلقت بالعمل كمجموعات تضاهي الفرق القتالية التي حققت النصر للعراق بجهود ابنائه الغيارى".

وتابع، أن "الحملة شملت مناطق شرق القناة متمثلة بقواطع الشعب والغدير وبغداد الجديدة"، لافتا إلى أن "المشاركين بالحملة عملوا على تنظيف جميع الخطوط الانسيابية وخطوط الدفع وأحواض التفتيش ومشبكات تصريف مياه الامطار".

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