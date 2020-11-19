صحيفة : ادارة برشلونة المؤقتة لاتملك صلاحية بيع ميسي

2020/11/19 | 16:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / ذكرت صحيفة / ماركا / الاسبانية ان النجم الارجنتيني ليونيل ميسي لا يمكنه الرحيل عن برشلونة في السوق الشتوي المقبل.واوضحت الصحيفة :" ان الادارة المؤقتة لبرشلونة غير مخولة بالتفاوض لبيع اي لاعب، وهو ما يمنع رحيل اي لاعب ، بمن فيهم ميسي.واضافت :" ان قوانين برشلونة تحد من سلطة الادارة المؤقتة ، اذ تقتصر مهامها على الاعمال الضرورية والاساسية للحفاظ على الانشطة العادية للنادي وحماية مصالحه".وطلب ميسي، البالغ من العمر 33 عاما، الرحيل عن برشلونة، الصيف الماضي، بعد خروج الفريق خالي الوفاض، وخسارته 2/8 أمام بايرن ميونخ بدوري أبطال أوروبا.غير أن إدارة برشلونة السابقة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو رفضت طلب ميسي، وأصرت على الحصول على قيمة فسخ العقد، للسماح له بالرحيل، وهي 700 مليون يورو.وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في حزيران المقبل، ويمكنه الرحيل مجانا حينها، كما يمكنه التفاوض مع أي ناد في كانون الثاني المقبل دون موافقة إدارة برشلونة.ويوم أمس أطلق ميسي تصريحات قوية تجاه إيمانيول لوبيز، عم أنطوان غريزمان مهاجم برشلونة، الذي اتهم الأرجنتيني بعرقلة نجاح المهاجم الفرنسي مع البلوغرانا.وقال ميسي: سئمت بالفعل من أن أكون مشكلة كل شيء يحدث في النادي الكتالوني./انتهى3

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