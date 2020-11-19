 وزيرة الهجرة تبحث مع وزير الدفاع تأمين عودة النازحين

2020/11/19 | 16:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / بحثت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اليوم مع وزير الدفاع جمعة عناد سعدون ، تأمين عودة العوائل النازحة الى مناطقها الاصلية و مساعدتها في الوصولالى ديارها .وأشادت جابرو / حسب بيان للوزارة / بدور وجهود القوات الامنية في الدفاع عن العراق ودحر الارهاب وارجاع الاراضي المغتصبة من قبضة عصابات داعش التكفيرية الى اصحابها من المظلومين والمضطهدين ، مثمنة دور الجيش العراقي وآلياته في نقل العوائل الراغبة بالعودة الى مناطق سكناها اضافة الى مساعدة للنازحين في نقل أثاثهم .من جانبه ابدى وزير الدفاع دعمه الكامل لوزارة الهجرة في تأمين عودة النازحين ومساعدتهم قدر المستطاع ، متمنيا تحقيق عودة آخر عائلة نازحة في العام الحالي وغلق جميع مخيمات النازحين في البلاد./انتهى3

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