بالصور.. طالباني يشارك بمراسيم استقبال جثمان فرست صوفي

2020/11/19 | 16:32 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شارك قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، بمراسيم استقبال جثمان الراحل فرست صوفي محافظ اربيل .

وغيب الموت أمس الاربعاء محافظ اربيل فرست صوفي متأثرا باصابته بفايروس كورونا.

وشارك نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان في مراسيم استقبال جثمان محافظ اربيل والتي وصلت ارض الوطن قادمة من انقرة، فيما وضع اكليل زهور حكومة الاقليم على نعش الراحل فرست صوفي.

يذكر ان محافظ اربيل فرست صوفي نقل قبل ايام الى خارج اقليم كوردستان لتلقي العلاج بعد اصابته بفايروس كورونا، وهو من مواليد 1978 في قضاء جومان، ويحمل شهادة الدكتوراه في القانون العام.

PUKmedia خاص

الصور: ازي عمر‌

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