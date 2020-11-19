ارتفاع الليرة التركية بعد زيادة معدل الفائدة 475 نقطة أساس

2020/11/19 | 16:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت الليرة التركية بنحو 2 بالمائة مقابل الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد زيادة قوية لمعدل الفائدة من قبل البنك المركزي.

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