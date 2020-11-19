لاجارد:المركزي الأوروبي لا يمكن أن يفلس مع أي خسائر مالية

2020/11/19 | 16:38 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت كريستين لاجارد رئيسة المركزي الأوروبي إن البنك لا يمكن أن يفلس أو تنفد من الأموال، حتى لو تكبد خسائر في السندات التي تبلغ

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