لخضر الإبراهيمي : التدخل الخارجي في ليبيا لم يكن موفقا بل وخلق تعقيدات أكبر

2020/11/19 | 16:54 - المصدر: فرانس 24

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حوار مع لخضر الإبراهيمي مبعوث الأمم المتحدة السابق إلى سوريا

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