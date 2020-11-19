القوات الأميركية الباقية في البلاد ليست قتالية وعمل التحالف والناتو سيستمر فيها

2020/11/19 | 16:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد اتفاق الكاظمي مع بومبيو على سحب 500 عسكري..وزير الخارجية: الهجوم على المنطقة الخضراء “اعتداء سافر على الحكومة والشعب” بغداد ـ الصباح الجديد:اكد وزير الخارجية فؤاد حسين، ان القوات الأميركية التي سوف تبقى في البلاد بعد سحب 500 عسكري أميركي، ليست قتالية، وفيما وصف الصواريخ التي استهدفت المنطقة الخضراء ليل امس الأول الثلاثاء، بالاعتداء السافر ...

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