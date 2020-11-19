المالية النيابية: اتفاق قريب يلزم اقليم كردستان بتسليم نفطه وعائدات المنافذ الى المركز

2020/11/19 | 16:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب سيعمل على تشريعه ضمن موازنة 2021 بغداد – وعد الشمري:كشفت اللجنة المالية في مجلس النواب، عن اتفاق جديد سيتضمنه قانون موازنة 2021 بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان مشيرة إلى أن ابرز بنوده ستعالج تصدير النفط عبر شركة التسويق الوطنية (سومو) وملف المنافذ الحدودية، وتحدثت عن تقارب يمكن أن يأتي نتائج ايجابية.وقال مقرّر اللجنة ...

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