2020/11/19 | 16:54 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد – متابعة:قالت شركة “فايزر” امس الأربعاء، إن لقاحها الذي تطوّره بالشراكة مع”بيونتيك” الألمانية، قد أثبت فعاليته بنسبة 95 في المئة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وبأنه استوفى معايير السلامة اللازمة للحصول على موافقة السلطات الطبية للاستخدام “الطارئ”.وتخطط “فايزر” و”بيونتيك” لتقديم لقاحهما لنيل الموافقة للاستخدام الطارئ في غضون أيام، وذلك قبل مشاركته مع باقي ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لقاح فايزر ضد فايروس كورونا يستوفي معايير السلامة بعد بلوغ اثبات فعاليته بنسبة 95 %) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لقاح فايزر ضد فايروس كورونا يستوفي معايير السلامة بعد بلوغ اثبات فعاليته بنسبة 95 %) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).