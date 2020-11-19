كم عدد المدارس التي يحتاجها العراق؟

2020/11/19 | 16:55 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأكدت لجنة التربية النيابية أن وزارة التربية تحتاج حاليًا إلى ما يقرب من 15 ـ 20 ألف مدرسة في العراق.

وقال رئيس اللجنة قصي الياسري في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعه "ألترا عراق"، إن "مجلس الوزراء وضع حاليًا خطة لبناء ألف مدرسة، من دون الإعلان عن تفاصيل هذه الخطة"، داعيًا إلى "تشكيل لجنة عليا مهمتها بناء المدارس بمدة زمنية محددة".

وأضاف أن "وزارة التربية تحتاج حاليًا ما يقرب من 15 - 20 ألف مدرسة في عموم البلاد"، مؤكدًا "تخصيص مبلغ تريلون دينار في موازنة عام 2019 لبناء المدارس، لكن بسبب الأوضاع التي مرت بالعراق، أدت إلى تأخر إحالة المدارس".

وأشار إلى أن "مشكلة الأبنية المدرسية باتت من المشاكل الكبيرة، وأهم الأسباب في تراجع العملية التربوية في البلاد".

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