2020/11/19 | 16:55 - المصدر: عين العراق

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الخميس 19 نوفمبر 2020 | 04:53 مساءً | عدد القراءات : 2

انسحاب السودان من محادثات سد النهضة مع مصر وأثيوبيا

أعلن وزير الري والموارد المائية السوداني، ياسر عباس، اليوم الخميس، عدم مواصلة السودان في محادثات سد النهضة مع مصر وإثيوبيا.

ويأتي انسحاب السودان من محادثات السودان مع الدولتين إثر عقد وزراء الخارجية والري بالسودان ومصر واثيوبيا اجتماعا افتراضيا اليوم الخميس، حيث بحث سبل استئناف مفاوضات سد النهضة الإثيوبى المتعثرة.

أكد السودان في بيان ”عدم مواصلة التفاوض وفق المنهج السابق وطالب بالعودة للاتحاد الافريقى لاعتماد دور الخبراء ودفع المفاوضات سياسيا لاستكمالها وصولا لاتفاق مرضي لكل الاطراف“.

ورفض السودان دعوة رئيس الاجتماع باندورا وزيرة التعاون الدولى في جنوب إفريقيا مواصلة التفاوض الثلاثي لمدة عشرة أيام أخرى، وهو أمر رأت الخرطوم أنه ”غير ذي جدوى وتمت تجربته مرارا فى السابق دون تقدم يذكر“.

وطالب السودان الذي أكد تمسكه بالعملية التفاوضية، بمحادثات جديدة برعاية الاتحاد الافريقى؛ للتوصل لاتفاق ملزم يرضى جميع الاطراف وفق منهجية جديدة تمنح دورا أكبر لخبراء الاتحاد الافريقى لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.

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