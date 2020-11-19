وفاة الفنان المصري فايق عزب

2020/11/19 | 16:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد نقيب المهن التمثيلية في مصر أشرف زكي، وفاة الفنان فايق عزب صباح اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض، ومن المقرر دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية ظهر اليوم.

والفنان فايق عزب أجرى عملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته ما تسبب في وقف حركة يده ورجله، وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا وظهرت أنها بكتيريا “مارسا” في الصدر فقط.

وقالت زوجته، اليوم (19 تشرين الثاني 2020) أن “ابنه توجه منذ قليل لمستشفى العزل من أجل إنهاء تصاريح الدفن”.

واضافت، ان “من المقرر أن يتم دفنه في الإسماعيلية بعد الظهر”.

وكان فايق عزب يرقد في المستشفى منذ شهر 15 يوما تقريبا، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية.

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