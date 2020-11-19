محافظة بغداد تعلن اكمال تمويل رواتب شهري تشرين الاول والثاني

2020/11/19 | 16:57 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]اعلنت محافظة بغداد، الخميس، اكمال تمويل رواتب شهري تشرين الاول وتشرين الثاني.

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