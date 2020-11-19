طيران التحالف الدولي يستهدف موقعا لداعش جنوب كركوك

2020/11/19 | 16:59 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/ نفذ طيران التحالف الدولي ضربة جوية استهدفت موقعا لداعش جنوب كركوك .وقال مصدر امني :" ان طيران التحالف الدولي نفذ ضربة جوبة على موقع لداعش في محيط وادي زغيتون وابو خناجر ./ انتهى

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