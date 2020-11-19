كورونا يخطف الفنان المصري فايق عزب

2020/11/19 | 17:03 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي صباح يوم الخميس، الفنان المصري فايق عزب بمستشفى العزل بالعجوزة عن عمر يناهز 77 عاما، متأثرا بعوارض فايروس كورونا.

وقالت زوجة عزب، أن "ابنه توجه الى مستشفى العزل من أجل إنهاء تصاريح الدفن".

واضافت، ان "من المقرر أن يتم دفنه في الإسماعيلية بعد الظهر ولن يقام له عزاء نتيجة وفاته بفايروس كورونا.

وقدم فايق عزب ما يقرب من 260 عملاً فنياً ما بين السينما والتليفزيون والمسرح، آخرها مشاركته في مسلسل "الضاهر" مع محمد فؤاد و"طلقة حظ" مع مصطفى خاطر.

ومن أهم الأفلام التي شارك فيها: "امرأة من زجاج، كتيبة الإعدام، كل هذا الحب، الوحوش الصغيرة، وتمت أقواله، حنفي الأبهة، ضد الحكومة، بخيت وعديلة، رسالة إلى الوالي، الواد محروس بتاع الوزير، أيام السادات، عسكر في المعسكر، غبي منه فيه، الباشا تلميذ، وش إجرام، كود 36، الجزيرة" وغيرها.

PUKmedia عن وكالات‌

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